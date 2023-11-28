С января по октябрь 2023 года расходы консолидированного бюджета Татарстана составили 422,8 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С января по октябрь 2023 года расходы консолидированного бюджета Татарстана составили 422,8 млрд рублей. Из них 365 млрд пришлись на республиканский бюджет, а 123,6 млрд — на местные. Об этом на пресс-конференции, посвященной исполнению бюджета региона, рассказала замминистра финансов РТ Гела Герасимова.

По ее словам, местным бюджетам из республиканского были направлены межбюджетные трансферты в объеме 65,8 млрд рублей. Из этой суммы 37,6 млрд пришлись на субвенции, 23,5 млрд — на субсидии, 4,1 млрд — на иные трансферты и 0,6 млрд — на дотации.

— Поступившие доходы полностью позволили выплатить заработную плату с начислениями. Профинансировали в достаточном объеме запланированные расходы бюджетов всех уровней. Обеспечено выполнение майских указов президента России, в соответствии с которыми размер зарплаты педагогических, социальных работников и работников учреждений культуры, среднего медицинского персонала составляет 100% от средней заработной платы в экономике. Врачей, преподавателей образовательных учреждений, высшего профессионального образования — 200%, — рассказала Герасимова.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, за десять месяцев текущего года поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана составило 384,7 млрд рублей. Из них 327,6 млрд направлены в бюджет республики, а 57,1 млрд рублей — в местные бюджеты.

По объемам налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Татарстан занял шестое место в рейтинге российских регионов. На первом месте расположилась Москва (3,4 трлн рублей), следом за ней идет Санкт-Петербург (912,6 млрд рублей) и замыкает тройку лидеров Московская область (908,2 млрд рублей). За ними расположились Краснодарский край (414,1 млрд рублей) и Свердловская область (405,1 млрд рублей).

Вместе с этим Татарстан лидирует среди регионов Приволжского федерального округа.

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Максим Кокунин