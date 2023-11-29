Как в Татарстане развивается инфраструктура для электромобилей

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Романом Тюкаловым

Электромобили в Татарстане становятся все более востребованными: количество зарегистрированных в республике единиц выросло с 40—45 в 2022 году до 500—1000 в текущем. Но развитие рынка невозможно без создания необходимой инфраструктуры, в первую очередь — размещения достаточного количества зарядных станций. О том, как сегодня в республике создаются комфортные условия для владельцев электромобилей, рассказали в эфире «Реального времени Live» директор сети электрозарядных станций Greengy Роман Тюкалов и заместитель директора по развитию компании Станислав Спиридонов.



Число электромобилей в Татарстане растет

Как рассказали эксперты, рынок электромобилей и гибридов в последние три года активно развивается. По словам Тюкалова, в 2020 году в мире насчитывалось 3,2 млн электромобилей и гибридов, а летом 2023 года было зарегистрировано уже более 15 млн единиц. В России в 2020 году число электрокаров было близко к 60 тысячам. Три года спустя этот показатель превысил 24 тысячи машин. В Татарстане статистика различается в зависимости от источника, сказал директор Greengy. В 2020 году в республике насчитывалось всего 40—45 электромобилей. В этом году, согласно различным источникам, их количество увеличилось до 500—1000 единиц.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Тюкалов объяснил, что на рост популярности электромобилей повлияла целая совокупность факторов. В первую очередь это появление огромного количества новых моделей. Особую активность проявили китайские бренды — их в нынешней обстановке приобрести легче всего. Кроме того, имело значение подорожание классических автомобилей. По мнению Тюкалова, сейчас разумнее за ту же сумму приобрести электромобиль, который предусматривает большее количество опций.

В числе наиболее популярных в Казани моделей электрокаров директор Greengy назвал Volkswagen ID.4 и Volkswagen ID.6. Также горожане выбирают такие марки, как Zeekr, Voyah и Hongqi. Evolute чаще закупают для такси.



Развитие инфраструктуры для электромобилистов

Для развития рынка электромобилей необходима инфраструктура. Как отметил Тюкалов, в Татарстане рынок зарядных станций для электротранспорта находится на этапе активного развития. Так, в сентябре этого года на территории республики действовало всего 170 «зарядок». В ноябре было запущено еще 12—13 точек, преимущественно это междугороднее перемещение. По мнению директора Greengy, Казань оснащена лучше многих других крупных городов, но этого недостаточно. Теперь нужно развивать инфраструктура внутри города, на загородных и междугородных трассах.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

— Предполагаю, сейчас около 190—200 станций (в Татарстане, — прим. ред.) имеется. Плюс развитие инфраструктуры на этом не останавливается, — заверил Тюкалов.



Что мешает увеличению числа «зарядок» для электромобилей

Положительно повлияет на популярность электромобилей в Татарстане, по мнению экспертов, постановление Кабмина республики, которое гласит, что застройщики должны устанавливать зарядную сервисную инфраструктуру для электротранспорта. Также Тюкалов и Спиридонов одобрительно отозвались о рекомендации предусматривать парковочные места для электромобилей, оборудованные соответствующей инфраструктурой, — их должно быть не менее 5% от общего числа мест.

С размещением зарядных станций на территории новостроек благодаря этим мерам проблем возникнуть не должно. Гораздо сложнее обстоят дела с многоквартирными домами, возведенными ранее, посетовали эксперты. Для размещения зарядной станции в таком случае необходимо получить согласие большинства собственников жилья.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

— И даже если этот этап мы проходим, собрали как-то тысячу квартир, согласие 51% собственников, все с ним решили, приходим ко второму вопросу. А второй вопрос в том, что нет свободных мощностей. Дозакупать — это достаточно большие деньги, — объяснил Спиридонов.

Он рассказал, что компания вместе с партнерами разработала законотворческую инициативу по упрощению процедуры размещения зарядных станций на территории многоквартирных домов. Ее презентовали на Kazan Digital Week. Инициативу уже поддержал заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Марат Минибаев. Сейчас она рассматривается на федеральном уровне.

Электрокары — это преимущественно городской транспорт

Как рассказывал в интервью «Реальному времени» руководитель группы ПФО «Авто.ру» Рустам Гатауллин, казанцы готовы приобретать электромобили. Дело за развитием инфраструктуры в городе. Грамотно размещенные в каждой локации Казани зарядные станции могут стать одним из первых шагов, подталкивающих потребителей к покупке электрокаров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

При этом, по словам Гатауллина, первое время электромобили будут преимущественно городским транспортом. На вопрос о целесообразности приобретения такого транспортного средства для перемещения в пределах Казани он ответил, что это зависит от ресурсов, которыми обладает потребитель:

— Есть целевая аудитория, есть люди с разными возможностями. Кто-то, возможно, приобретет электрокар как вторую машину в семью. Почему нет? Если есть полноценный бензиновый или дизельный автомобиль, на котором можно выехать за город на дачу и 100—150 км спокойно проехать, то второй — для супруги, которая, например, катается 10 км до работы и 10 км обратно и плюс на выходные ездит в супермаркет закупиться, чтобы не тащить в руках все эти пакеты. Тоже решение.

Галия Гарифуллина