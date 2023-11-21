Greengy — новый бизнес в эпоху электрокаров / «Реальное время Live»
Электрокары отвоевывают рынок у традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Государство поддерживает отрасль, выделяя субсидии производителям отечественных зарядок, а также адресно поддерживая владельцев электромобилей. Насколько в республике сегодня развита инфраструктура ЭЗС, какие игроки присутствуют на рынке, с какими трудностями приходится сталкиваться и какие новые проблемы решать — обсудим в прямом эфире «Реального времени Live» с директором сети электрозарядных станций Greengy Романом Тюкаловым и заместителем директора по развитию компании Станиславом Спиридоновым.
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