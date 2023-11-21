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Greengy — новый бизнес в эпоху электрокаров / «Реальное время Live»

11:30, 21.11.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Greengy — новый бизнес в эпоху электрокаров / «Реальное время Live»
Фото: «Реальное время»

Электрокары отвоевывают рынок у традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Государство поддерживает отрасль, выделяя субсидии производителям отечественных зарядок, а также адресно поддерживая владельцев электромобилей. Насколько в республике сегодня развита инфраструктура ЭЗС, какие игроки присутствуют на рынке, с какими трудностями приходится сталкиваться и какие новые проблемы решать — обсудим в прямом эфире «Реального времени Live» с директором сети электрозарядных станций Greengy Романом Тюкаловым и заместителем директора по развитию компании Станиславом Спиридоновым.

Интернет-газета «Реальное время»
Технологии Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21 ноя
    мне кажется, что "Эпоха электрокаров" пока не применимо к РТ, рановато так громко заявлять
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  • Анонимно 21 ноя
    а так - беседа интересная
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