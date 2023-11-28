Пенсию по инвалидности в Татарстане получают более 270 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане на сегодняшний день пенсию по инвалидности получают более 270 тысяч человек. Об этом на брифинге в кабмине рассказал управляющий Отделением фонда пенсионного и социального страхования России по республике Эдуард Вафин.

В частности, 261,5 тысячи татарстанцев, получающих такую пенсию, имеют первую, вторую и третью группы инвалидности. Детей, которым она предоставлена, в республике насчитывается 17,5 тысячи.

Страховую пенсию по инвалидности в Татарстане получают около 57 тысяч человек. Она назначается гражданам с инвалидностью, у которых есть страховой стаж, даже если они проработали всего один день.

Государственная пенсия в республике назначена почти 53 тысячам лицам с ограниченными возможностями здоровья. Ее получают граждане, ставшие инвалидами в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, из-за радиационных или техногенных катастроф.

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова напомнила, что в регионе насчитывается более 274,5 тысячи инвалидов — это 6,9% населения региона. Из них 17 225 человек — несовершеннолетние.



В начале зимы в Татарстане пройдет декада инвалидов. Она продлится с 1 по 10 декабря.



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Татьяна Демина