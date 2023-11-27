ФАС: «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение в России

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила, что сервис «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение на территории страны. Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе ведомства признали, что случаи злоупотребления доминирующим положением являются поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения и принятия мер антимонопольного реагирования. Но из-за моратория на проверки бизнеса ФАС не может в полной мере провести проверку.

— В настоящее время возможные меры реагирования ФАС России ограничены, — сообщили представители антимонопольной службы.

realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В Татарстане в середине осени замедлился месячный рост цен на такси. В октябре 2023 года рост средней стоимости поездки в такси в месячном выражении составил 1,23% после 3% в сентябре и 10,55% в августе. В прошлом месяце стоимость поездки в такси Татарстана в среднем составляла 30,94 рубля за 1 км пути. В октябре прошлого года она была на уровне 24,31 рубля.

На прошлой неделе после обильных снегопадов цены на такси взлетели в цене. В пятницу, 24 ноября, в среднем цена на поездку выросла с 430 до 600—700 рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов