В Татарстане в середине осени замедлился месячный рост цен на такси

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в октябре 2023 года рост средней стоимости поездки в такси в месячном выражении составил 1,23% после 3% в сентябре и 10,55% в августе, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.



Средняя стоимость поездки в такси Татарстана в октябре 2023 года составила 30,94 рубля за 1 км пути. В аналогичном месяце прошлого года она составляла 24,31 рубля.

Таким образом, в годом выражении в октябре средний ценник на услуги в такси в республике увеличился на 27,3%. В сентябре рост по отношению к аналогичному месяцу оценивался в 26% — с 24,25 до 30,56 рубля.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в первый месяц осени 2023 года средняя стоимость поездки в татарстанском такси составила 30,56 рубля за 1 км пути. В январе она оценивалась в 24,97 рубля.

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Татьяна Демина