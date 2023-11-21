Недовольны состоянием своего жилья больше половины россиян

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

70% жителей России, которые арендуют квартиру или дом, не устраивают условия проживания. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «ВсеИнструменты.ру».

Недовольны арендуемым жильем почти две трети респондентов — 70%. Собственное жилье не нравится 28% опрошенных.

Чаще всего россиян смущает отсутствие мебели для обустройства рабочего места дома (44% голосов). Не хватает кондиционера 39% опрошенных, достаточного количества мест для хранения и бытовой техники — 25%. Также для комфортной жизни участники исследования предпочли бы приобрести осветительные приборы (13%), текстиль (10%), декор (8%). Это поможет улучшить условия проживания (47%), сделать жилье красивым (15%) и уютным (13%).

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Более года откладывают приобретение нужных товаров для дома 54% жителей России. Причиной они назвали отрицательное влияние на бюджет импульсивных покупок (33%), возможность повременить (24%) и высокие требования к необходимым вещам.

Напомним, ремонтом в своем жилье недовольна почти треть россиян. Устроило состояние отремонтированного жилья большинство респондентов — 72%. Еще 28% рассказали о возникших сложностях.



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Галия Гарифуллина