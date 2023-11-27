Дмитрий Юдин подписал новый контракт с «Ак Барсом»
Дмитрий Юдин подписал новый контракт с «Ак Барсом». Защитник останется в команде до конца сезона 2025/26, сообщает пресс-служба клуба.
Защитник начинал играть за команду «Спутник-2» (Нижний Тагил). Играл за «Мамонтов Югры» (Ханты-Мансийск), СКА-1946 и СКА (Санкт-Петербург), ХК ВМФ-«Карелия» (Кондопога), СКА-«Нева» (Санкт-Петербург), «Химик» (Воскресенск), «Спартак» (Москва).
Дмитрий Юдин — обладатель Кубка Гагарина (2015), серебряный призер чемпионата мира среди молодежи (2015), серебряный призер чемпионата России (2020, 2023), бронзовый призер чемпионата России и КХЛ (2021).
В ноябре стало известно, что американский защитник Митчелл Миллер расторг контракт с клубом «Липтовски-Микулаш» (Словакия), чтобы играть в казанском «Ак Барсе». Он подписал контракт с казанским клубом в конце ноября.
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