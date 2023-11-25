Митчелл Миллер стал новым игроком «Ак Барса»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

21-летний защитник Митчелл Миллер стал новым игроком «Ак Барса», контракт рассчитан до сезона 2025/26, сообщает пресс-служба клуба.



В этом сезоне Миллер провел 19 матчей за словацкий «ХК 32 Липтовски-Микулаш» и набрал 29 (6+23) очков. В молодежной лиге США (USHL) защитник отыграл 4 сезона, провел 165 матчей и набрал 138 (53+55) очков при показателе полезности «+54».

— Мы внимательно следили за Миллером в этом сезоне, подробно изучали его карьеру до переезда в Европу. Это молодой и крайне перспективный защитник. Он отлично катается, обладает первым пасом, понимает игру в атаке и здорово работает в большинстве. Видение площадки и игровой интеллект также на высоком уровне. При этом ему всего 21 — это огромный потенциал роста, поэтому мы подписали контракт сразу до 2026 года, — указали в пресс-службе «Ак Барса».

В ноябре стало известно, что американский защитник Митчелл Миллер расторг контракт с клубом «Липтовски-Микулаш» (Словакия), чтобы играть в казанском «Ак Барсе». Миллер подписал контракт со словацким клубом минувшим летом, после пропуска сезона 2022/23. В текущем розыгрыше чемпионата Словакии защитник набрал 29 очков (6 шайб и 23 передачи) в 19 матчах.

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Маргарита Головатенко