Американский хоккеист Миллер расторг контракт со словацким клубом, чтобы играть в «Ак Барсе»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Американский защитник Митчелл Миллер расторг контракт с клубом «Липтовски-Микулаш» (Словакия), чтобы играть в казанском «Ак Барсе», сообщается в официальном Instagram* хоккейного клуба.



Миллер подписал контракт со словацким клубом минувшим летом, после пропуска сезона 2022/23. В текущем розыгрыше чемпионата Словакии защитник набрал 29 очков (6 шайб и 23 передачи) в 19 матчах.

Словацкий клуб удовлетворил просьбу 21-летнего хоккеиста о расторжении контракта, чтобы он мог «играть в одной из лучших хоккейных лиг мира».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Защитник Никита Лямкин подписал новый контракт с «Ак Барсом». Соглашение действует до конца сезона 2025/26.

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Маргарита Головатенко