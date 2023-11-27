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В Татарстане медалью «Материнская слава» наградили троих женщин

11:40, 27.11.2023 1
В Татарстане медалью «Материнская слава» наградили троих женщин
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане медалью «Материнская слава» наградили троих женщин. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Медалями за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций наградили:

  • жительницу Азнакаево, мать пятерых детей Ферузу Нарзуллаеву;
  • жительницу Альметьевска, мать восьмерых детей (семеро из которых досигли возраста трех лет) Айгуль Сибгатуллину;
  • жительницу села Старое Дрожжаное, мать пятерых детей Разину Яфизову.

В июле этого года родителей тринадцати детей в Татарстане наградили медалью «Родительская доблесть» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Медалью награждены родители тринадцати детей в поселке Октябрьский Зеленодольского района Татарстана — Евгений и Екатерина Елизаровы.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 ноя
    Демографический рост нужен плавный, взрывной не нужен пока не готова социально-экономическая инфраструктура.
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