В Татарстане медалью «Материнская слава» наградили троих женщин
В Татарстане медалью «Материнская слава» наградили троих женщин. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.
Медалями за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций наградили:
- жительницу Азнакаево, мать пятерых детей Ферузу Нарзуллаеву;
- жительницу Альметьевска, мать восьмерых детей (семеро из которых досигли возраста трех лет) Айгуль Сибгатуллину;
- жительницу села Старое Дрожжаное, мать пятерых детей Разину Яфизову.
В июле этого года родителей тринадцати детей в Татарстане наградили медалью «Родительская доблесть» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Медалью награждены родители тринадцати детей в поселке Октябрьский Зеленодольского района Татарстана — Евгений и Екатерина Елизаровы.
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