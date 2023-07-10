В Татарстане родителей 13-ти детей наградили медалью за заслуги в укреплении института семьи
Родителей тринадцати детей в Татарстане наградили медалью «Родительская доблесть» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, такой указ подписал раис республики Рустам Минниханов.
Медалью награждены родители тринадцати детей в поселке Октябрьских Зеленодольского района Татарстана — Евгений и Екатерина Елизаровы.
В 2022 году в республике для повышения авторитета семьи и престижа родительского труда учредили новую государственную награду — медаль «Родительская доблесть». Ей награждаются семьи, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Медалью в 2022 году наградили девять родителей. Так, в конце прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов наградил двух многодетных матерей из республики медалями «Родительская доблесть» и «Материнская слава».
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