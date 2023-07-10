Новости общества

11:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане родителей 13-ти детей наградили медалью за заслуги в укреплении института семьи

11:10, 10.07.2023
В Татарстане родителей 13-ти детей наградили медалью за заслуги в укреплении института семьи
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Родителей тринадцати детей в Татарстане наградили медалью «Родительская доблесть» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, такой указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Медалью награждены родители тринадцати детей в поселке Октябрьских Зеленодольского района Татарстана — Евгений и Екатерина Елизаровы.

В 2022 году в республике для повышения авторитета семьи и престижа родительского труда учредили новую государственную награду — медаль «Родительская доблесть». Ей награждаются семьи, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Медалью в 2022 году наградили девять родителей. Так, в конце прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов наградил двух многодетных матерей из республики медалями «Родительская доблесть» и «Материнская слава».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также