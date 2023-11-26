Паромная переправа Аракчино — Верхний Услон завершила свою работу
Паромная переправа Аракчино — Верхний Услон завершила сезон. Последний день она проработала накануне.
На днях организаторы сообщили, что переправа работает в штатном режиме. Ее планировали закрыть в конце месяца.
На этой неделе прекратила свою работу паромная переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые. Она перевозила пассажиров до 22 ноября.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым