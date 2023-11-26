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Паромная переправа Аракчино — Верхний Услон завершила свою работу

11:32, 26.11.2023
Паромная переправа Аракчино — Верхний Услон завершила свою работу
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Паромная переправа Аракчино — Верхний Услон завершила сезон. Последний день она проработала накануне.

На днях организаторы сообщили, что переправа работает в штатном режиме. Ее планировали закрыть в конце месяца.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На этой неделе прекратила свою работу паромная переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые. Она перевозила пассажиров до 22 ноября.

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Айрат Назипов
БизнесТранспортУслуги Татарстан
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