Из программы Камилы Валиевой убрали элемент, засчитанный за падение на Гран-при в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

Из программы олимпийской чемпионки, уроженки Казани Камилы Валиевой убрали слайд, который судьи этапа Гран-при России в Казани засчитали фигуристке за падение и из-за которого снизили оценку.



— Мы его купировали, — заявила фигуристка в эфире Первого канала.

17-летняя спортсменка набрала на четвертом этапе Гран-при России 213,59 балла. Она упала при исполнении четверного тулупа, а слайд засчитали как падение. Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвертое место. Победа досталась представительнице Москвы Софье Муравьевой. В ее активе — 228,81 балла. Второй стала Алина Горбачева (219,02 балла). Дарья Садкова замкнула тройку лидеров (213,59 балла).

Сторона Валиевой планировала оспорить решение судей, однако позднее отказалась. Возможно, после долгих консультаций с судьями: оспорить можно было только балл штрафа за слайдинг.

В случае удовлетворения протеста в штабе могли добиться лишь движения Валиевой на третье место, однако в этом случае команде пришлось бы пойти против другой ученицы — Дарьи Садковой, с которой у Валиевой был минимальный разрыв по баллам. Для Садковой это первая медаль во взрослой карьере.

Олимпийские чемпионки Анна Щербакова, Камила Валиева и Алина Загитова выступят с показательными номерами на Кубке Первого канала среди юниоров. Соревнования пройдут в Калуге во дворце спорта «Центральный» 8—9 декабря.

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Маргарита Головатенко