Щербакова, Валиева и Загитова выступят с номерами на Кубке Первого канала
Олимпийские чемпионки Анна Щербакова, Камила Валиева и Алина Загитова выступят с показательными номерами на Кубке Первого канала среди юниоров, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Выступят с показательными номерами также олимпийские чемпионы в командном соревновании Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, серебряные призеры Игр в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Соревнования пройдут в Калуге во дворце спорта «Центральный» 8—9 декабря.
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