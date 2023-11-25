Юрист объяснила, в какие месяцы невыгодно уходить в отпуск и на больничный

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

От того, на какой месяц сотрудник оформляет отпуск или больничный, зависит величина выплат, которую он получит. О том, какие периоды являются наиболее выгодными, рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Как объяснила эксперт, отпускные рассчитываются из среднего дневного заработка. Он начисляется за последние двенадцать календарных месяцев. Для этого зарплату делят на 12 и на 29,3 — это среднемесячное число календарных дней. Но при расчете не учитываются выходные и праздники.

— Выгоднее брать отпуск в том месяце, в котором больше рабочих дней, а невыгодно в том, где их меньше, — приводит слова Красовской агентство «Прайм».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Так, в январе насчитывается всего лишь 17 рабочих дней. При расчете отпускных один такой день будет стоить больше, но выходные учитываться не будут. Соответственно, выгоднее отдыхать в августе или октябре, которые включают в себя максимальное количество рабочих дней.

По-другому дела обстоят с больничным. На размер выплат влияет страховой стаж: пропорционально ему увеличивается процент среднего заработка, которые получит работник. Максимальные суммы доступны при страховом стаже от 8 лет. Если сотрудник берет больничный в праздники или выходные дни, оплата производится в полном объеме. Однако чаще всего больничный выгоден только для тех, кто обладал высоким доходом предыдущие два года, а в этом заработок серьезно уменьшился.

Напомним, заявили, что сталкиваются со спорными ситуациями при выборе дат для отдыха, 34% жителей столицы Татарстана. 28% из них удается урегулировать конфликт своими силами, а 6% приходится обращаться к начальству или кадровикам. Не сталкиваются со ссорами из-за отпусков больше половины горожан: 63% опрошенных.

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Галия Гарифуллина