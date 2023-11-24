Треть жителей Казани сталкивалась с конфликтами при выборе дат отпусков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Обычно казанцам удается найти решение и распределить даты отпусков, не прибегая к помощи начальства или отдела кадров. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Заявили, что сталкиваются со спорными ситуациями при выборе дат для отдыха, 34% жителей столицы Татарстана. 28% из них удается урегулировать конфликт своими силами, а 6% приходится обращаться к начальству или кадровикам. Не сталкиваются со ссорами из-за отпусков больше половины горожан: 63% опрошенных.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце октября выбирали даты отдыха в 2024 году 64% жителей столицы Татарстана. Наиболее востребованным у респондентов временем для отпуска стало лето (44% голосов). Отдыхать весной собираются 10% опрошенных, осенью — 8%, а зимой — лишь 2%. Работодатель определит даты отпуска еще 9% горожан.

Во время летнего отпуска в 2023 году остались в России 45% граждан страны. Провели жаркое время года дома 27% респондентов, на даче — 9% опрошенных. Поехали за рубеж всего 2%.

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Галия Гарифуллина