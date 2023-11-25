Россияне назвали свои профессиональные цели на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/максим Платонов

Более четверти россиян в новом году планируют повышать квалификацию. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Приоритетом респондентов оказалось обучение: в планах 23% обучение и повышение квалификации. Также опрошенные собираются работать над увеличением заработка (14%) и карьерным развитием (13%). Также цели участников исследования — завершить начатые задачи и выполнить план (5%), стать более компетентными (4%), начать или развивать свое дело (3%). Еще 2% россиян собираются освоить новые обязанности, а 1% — заговорить на иностранном языке.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также респонденты выразили желание создать методические пособия в профессиональной сфере, защитить диссертацию, сохранить выгодный контракт, улучшить организацию отдела и привлечь инвесторов (3%). Не имеют профессиональных планов более четверти россиян — 27%.

Напомним, чаще всего жители Казани получают наилучшие должность и зарплату в возрасте от 46 до 50 лет. В среднем и мужчины, и женщины в Казани достигают карьерного пика к 47 годам, говорят аналитики. При этом наибольшей продуктивностью представители сильного пола обладают в 46 лет, а прекрасного — в 49 лет.

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Галия Гарифуллина