Райли Барбер официально стал игроком казанского «Ак Барса»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Ак Барс» и астанинский «Барыс» обменялись игроками. В клуб из столицы Татарстана перешел нападающий Райли Барбер. В Казахстан отправится защитник Кристиан Хенкель.

В составе «Барыса» Райли Барбер набрал 23 (10+13) очка в 28 матчах. До этого нападающий 8 сезонов провел в АХЛ, сыграл 479 матчей и набрал 388 (193+195) очков, а также сыграл 16 матчей в НХЛ. Он является лучшим бомбардиром казахстанского клуба.

— Барбер — снайпер высокого уровня, обученный и адаптированный КХЛ. К тому же праворукий и в хорошем возрасте. Мы считаем, что он повысит конкуренцию в составе и положительно повлияет на большинство. Благодарим «Барыс» за сотрудничество. Немаловажно, что и сам игрок выразил желание играть за наш клуб, — рассказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Кристиан Хенкель защищал цвета казанской команды с 2019 года. За «барсов» он сыграл 228 матчей. Хоккеист выиграл с командой два серебра и бронзу. Является финалистом Кубка Гагарина.

На прошлой неделе сообщалось, что американский защитник Митчелл Миллер расторг контракт с клубом «Липтовски-Микулаш» (Словакия), чтобы играть в казанском «Ак Барсе».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов