"Ак Барс" подписал контракт с защитником Хенкелем

Хоккейный клуб "Ак Барс" сообщил о подписании контракта с защитником Кристианом Хенкелем. Соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21, сообщает пресс-служба ХК "Ак Барс".

В прошлом сезоне игрок провел 59 матчей в составе минского "Динамо".

Напомним, ранее сообщалось, что «Ак Барс» начнет подготовку к новому чемпионату Континентальной хоккейной лиги 10 июля в Казани. 12 и 13 июля хоккеисты пройдут медицинский осмотр, с 14 по 16 июля запланированы первые тренировочные занятия.

16 июля команда отправится в Финляндию, там «Ак Барс» проведет тренировочный сбор в Куортане, который продлится до 28 июля.

