Правительство России выделило почти 90 млрд рублей для выплат детского единого пособия
Правительство России выделило 89,5 млрд рублей из бюджета на выплату ежемесячного единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
— Выделенные средства позволят обеспечить пособием более 10 млн детей, — подчеркнули в пресс-службе кабмина.
Там объяснили, что необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением числа получателей этой меры поддержки.
В проекте федерального бюджета России на 2024 год на выплату единого пособия предусмотрено 1,3 трлн рублей.
Единое пособие выплачивается согласно единым правилам во всех регионах России. В зависимости от ситуации в семье размер пособия на ребенка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума. В августе президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выплату пособия в связи с рождением ребенка, даже в случае роста доходов.
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