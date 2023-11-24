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Правительство России выделило почти 90 млрд рублей для выплат детского единого пособия

12:39, 24.11.2023
Правительство России выделило почти 90 млрд рублей для выплат детского единого пособия
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России выделило 89,5 млрд рублей из бюджета на выплату ежемесячного единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Выделенные средства позволят обеспечить пособием более 10 млн детей, — подчеркнули в пресс-службе кабмина.

Там объяснили, что необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением числа получателей этой меры поддержки.

В проекте федерального бюджета России на 2024 год на выплату единого пособия предусмотрено 1,3 трлн рублей.

Единое пособие выплачивается согласно единым правилам во всех регионах России. В зависимости от ситуации в семье размер пособия на ребенка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума. В августе президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выплату пособия в связи с рождением ребенка, даже в случае роста доходов.

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Илина Хакимова
ОбществоВластьЭкономикаФинансыБюджет
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