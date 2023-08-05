Рекультивация иловых полей в Казани выполнена на 53%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Реконструкция биологических очистных сооружений в Казани выполнена на 63%, а рекультивация иловых полей — на 53%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

По его словам, еще 5 объектов по 2 программам включены в мероприятия по охране окружающей среды. Из них 4 являются частью Нацпроекта «Экология».

Вместе с этим в 41% оценивается выполнение работ по демонтажу трубопроводов в Нижнекамском водохранилище. Кроме того, работы по рекультивации Самосыровского полигона в Казани выполнены на 71%.

В рамках Государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» продолжается берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у пгт Камское Устье (выполнение составляет 89%), добавил он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 2018 года число зафиксированных превышений загрязняющих веществ в Волге снизилось на 27,4%.



— Это стало возможным благодаря выполнению природоохранных мероприятий в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Это строительство биологических очистных сооружений в пгт. Нижние Вязовые, в пгт. Васильево, реконструкция очистных МУП «Водоканал» г. Казани и другие мероприятия, — рассказали на этой неделе в Минэкологии.



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Максим Кокунин