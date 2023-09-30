Модернизация очистных сооружений и канализаций в Татарстане выполнена на 97%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Работы по модернизации и капитальному ремонту очистных сооружений и канализаций в Татарстане выполнены на 97%. В настоящее время в работе из 11 объектов остаются 2 — в Сабинском и Высокогорском районах. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

По его словам, в настоящее время продолжаются работы по строительству сетей в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Общее выполнение работ по 9 объектам составило 48%.

Коме того, по федеральному проекту «Чистая вода» ведутся работы по строительству станции водоподготовки в пгт. Алексеевское (объем работ составляет 92%), сетей водоснабжения в деревне Суровка и селе Новотроицкое Тукаевского района (93%) и двухлетний объект программы — система водоснабжения в Нурлате выполнена на 98%.

Фролов также добавил, что по новой федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры на сегодняшний день выполнение работ по 30 объектам составляет 83%. На текущей неделе завершены работы на 4 объектах в Казани, Набережных Челнах и Заинском районе, рассказал он.

realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе стало извсетно, что в Пестречинском районе Татарстана проведут ремонт сетей и объектов водоотведения (50 тысяч метров), водоснабжения (263 тысячи погонных метров) и теплоснабжения (3,9 тысячи метра) за 15 млн рублей.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит обновить шесть канализационно-насосных станций, а также два очистных сооружения в поселках Пестрецы и Кощаково. Кроме того, работы будут проведены на колодцах, водонапорных башнях и водозаборах в 30 поселках. Вместе с этим будут заменены пять участков теплотрасс.

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Максим Кокунин