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За неделю в Татарстане подорожали огурцы, помидоры и яйца

15:00, 23.11.2023 1
За неделю в Татарстане подорожали огурцы, помидоры и яйца
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С 13 по 20 ноября в Татарстане выросли средние цены на некоторые продукты питания. Сильнее всего подорожали огурцы, помидоры и яйца, следует из данных Татарстанстата.

Огурцы за неделю выросли в цене на 8,65%. Они подорожали с 106,86 руб. до 116,05 руб. Упаковка яиц из десяти штук стала дороже на 5,6% (с 89.80 руб. до 94.90). На третьем месте — помидоры (рост 4,4%). Килограмм стоит в среднем 184,62 руб. (было — 177,01).

Больше чем на 2% подорожали яблоки и репчатый лук. А мясо курицы, свинина, сливочное масло, сосиски, полукопченая колбаса, творог, сметана, молоко, сыры, соль, хлеб, печенье, рис, пшено, картофель, капуста и свекла выросли в цене совсем незначительно.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в конце октября подорожали свежие огурцы и помидоры, яблоки, бананы и яйца. Также выросли средние цены на овощи «борщевого набора» — на столовую свеклу, лук и капусту.

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Айрат Назипов
ЭкономикаФинансыБизнес Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 ноя
    Вам не кажется ,что это очень странно ? Доллар падает ,а цены на продукты растут и растут.Может пусть доллар дорожает ,так хоть какая-то логика сохраниться. Где тут причинно - следственная связь?
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