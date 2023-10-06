Провели летний отпуск в России почти половина жителей страны

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Остались во время летнего отпуска в России 45% граждан страны. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании «Займер».

Остались во время отпуска дома 27% респондентов. Проводили отдых на даче 9% опрошенных, поехали за рубеж всего 2%. Продолжали работать в летний период 17% граждан.

realnoevremya.ru (архив)

Отдых почти четверти респондентов — 23% — стоил менее 15 тысяч рублей. От 50 до 100 тысяч рублей потратили 22% россиян, от 15 до 30 тысяч — 14% граждан. Расходы на отпуск 13% опрошенных составили более 100 тысяч рублей. Кредит или заем понадобился 51% россиян.

Провели отпуск на природе 31% опрошенных, на морских курортах — 15%. Также востребованными форматами отдыха были: исследование новых городов (такой вариант выбрали 9% россиян) и походы (4%). Интересно, что 38% респондентов предпочли совместить разные виды отдыха.

Напомним, в этом году провели отпуск дома 40% жителей Поволжья. Еще треть респондентов (33%) отдыхали на даче, 17% — в гостях у родственников и друзей. Остальные выбрали путешествия по России.

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Галия Гарифуллина