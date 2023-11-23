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Тренер «Ак Барса» высказался о критике болельщиков в адрес клуба

12:10, 23.11.2023
Тренер «Ак Барса» высказался о критике болельщиков в адрес клуба
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался о критике болельщиков в адрес казанской команды. Он считает ее оправданной:

— Критика оправдана, а выход из любой ситуации возможен только через работу. Надо правильно работать, делать то, о чем мы договариваемся в раздевалке, — передает его слова клубная пресс-служба.

В преддверии матча с ХК «Куньлунь Ред Стар», наставник заявил, что для победы игроки «Ак Барса» должны выполнять тренерское задание на 100%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Соперники проведут игру в Мытищах. Игра начнется в 19.30. Напомним, 8 сентября казанский «Ак Барс» обыграл на своем льду ХК «Куньлунь Ред Стар». Матч закончился разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан
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