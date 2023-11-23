В 2024 году «Москвич» планирует выпускать около 50 тысяч автомобилей

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев(архив)

В 2024 году «Москвич» планирует выпустить на своем заводе около 50 тысяч автомобилей своего бренда. Об этом сообщил директор по производству автозавода Олег Масляков.

— Производственный план автозавода «Москвич» на 2024 год — порядка 50 тысяч автомобилей, — сказал он «РИА Новости».



В августе в компании заявляли, что намерены выпустить в следующем году примерно 44 тысячи автомобилей — таким образом, производственный план автозавода увеличили на 13,6%. Помимо этого «Москвич» собирается расширять дилерскую сеть.

По словам Маслякова, сейчас в 51 городе России насчитывается 82 центра.

Автомобильный завод «Москвич» в этом году наметил выпуск новых моделей в кузове седан и кроссовер. Как ранее сообщал технологический партнер завода КАМАЗ, под маркой «Москвич» планируют производить пять моделей — четыре кроссовера и один седан.

В июле АО МАЗ «Москвич» включили в специнвестконтракт технологического партнера ПАО «КАМАЗ».

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Илина Хакимова