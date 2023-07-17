Автозавод «Москвич» включен в специнвестконтракт технологического партнера КАМАЗ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

АО МАЗ «Москвич» включили в специнвестконтракт технологического партнера ПАО «КАМАЗ». Как сообщили в российском Минпромторге, было подписано дополнительное соглашение.

— Участие автомобильного завода «Москвич» в СПИК позволит обеспечить реализацию намеченного плана развития производства легковых автомобилей в Российской Федерации с поэтапной локализацией основных компонентов и систем, а также для создания благоприятных условий производственной деятельности предприятия и сохранения его рабочих мест и компетенций, — рассказали в пресс-службе министерства.

Соглашение также позволит автомобилям марки «Москвич» войти в государственные программы стимулирования спроса. Согласно условиям программы льготного автокредитования, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту на электромобиль «Москвич» составит 25%.

В рамках соглашения разработана стратегия дальнейшего развития завода «Москвич» и планы по локализации производства на территории России как для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, так и для электромобилей. С 2026 года «Москвич» начнет производство электромобилей с использованием основных российских компонентов — это электродвигатель, тяговая батарея и другие элементы.

Автомобильный завод «Москвич» в этом году наметил выпуск новых моделей в кузове седан и кроссовер. Как ранее сообщал технологический партнер завода КАМАЗ, под маркой «Москвич» планируют производить пять моделей — четыре кроссовера и один седан.

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Айрат Назипов