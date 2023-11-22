Замгенпрокурора России встретился с руководством и работниками КАМАЗа

Заместитель Генерального прокурора России Николай Шишкин совместно с прокурором Татарстана Альбертом Суяргуловым посетили Набережные Челны. Они встретились с руководителями ПАО «КАМАЗ» и провели личный прием работников челнинского предприятия.

Сотрудники компании пожаловались прокурорам на имеющиеся проблемы в сфере ЖКХ и подняли вопросы получения мер государственной поддержки. Ряд обращений касался организации работы городского транспорта, безопасности дорожного движения и качества автомобильных дорог в Набережных Челнах.

По всем поступившим обращениям Николай Шишкин поручил тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять меры реагирования для восстановления нарушенных прав граждан, рассказал старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

С руководством КАМАЗа представители надзорного ведомства обсудили проблемы при реализации мер государственной поддержки и защиты прав работников предприятия.

О планах Николая Шишкина посетить Набережные Челны «Реальное время» писало накануне. По данным источников интернет-издания, замгенпрокурора планировал обсудить поддержку бизнеса и бесперебойную работа по выполнению оборонного заказа.

В столице Татарстана Николай Шишкин провел оперативное совещание с работниками региональной прокуратуры, на котором потребовал активизировать работу по защите прав предпринимателей. Он указал, что в регионе остаются факты недофинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства. Еще Николай Шишкин обратил внимание на нерешенные проблемы в сферах ЖКХ, обеспечения многодетных семей земельными участками с соответствующей инфраструктурой, а также транспортной доступности населенных пунктов.



Также он провел встречу с раисом республики Рустамом Миннихановым. В ходе встречи стороны затронули вопросы обеспечения эффективной защиты жилищных, трудовых и социальных прав татарстанцев.

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Айрат Назипов