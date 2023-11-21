Помощь фронту и бизнесу: замгенпрокурора РФ едет с «ревизией» на КАМАЗ и «Ремдизель»

Как стало известно «Реальному времени», начавшийся сегодня в Казани визит заместителя Генпрокурора РФ Николая Шишкина продолжится завтра в Набережных Челнах. Целью поездки наши источники называют две главные, в условиях СВО, задачи — поддержка бизнеса и бесперебойная работа по выполнению оборонного заказа.



Сегодня в столице Татарстана замглавы надзорного ведомства страны успел поучаствовать в прокурорской коллегии по вопросам надзора за исполнением законодательства о защите прав бизнесменов и инвесторов в условиях неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов. Реальные примеры не обсуждались, однако со стороны гостя звучала критика в адрес силовиков — в Татарстане мало возбужденных дел по фактам нарушения прав предпринимателей и помех законному бизнесу, сообщают источники «Реального времени».

Напомним, полтора года назад на итоговой коллегии республиканской прокуратуры Николай Шишкин уже заострял на этом внимание, тогда он утверждал: «Статья 169-я УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) в республике не работает». Косвенно сегодня был затронут вопрос исполнения запрета на аресты предпринимателей по экономическим делам.



Сегодня в столице Татарстана замглавы надзорного ведомства страны успел поучаствовать в прокурорской коллегии по вопросам надзора за исполнением законодательства о защите прав бизнесменов и инвесторов в условиях неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов. взято realnoevremya.ru с сайта прокуратуры РТ

В то же время в национальном рейтинге инвестиционного климата Татарстан в последние годы находится в числе лидеров. И за 2023-й прокуратура заблокировала 70% всех внеплановых проверок хозяйствующих субъектов. На заседании также прозвучало, что в отдельных районах «продолжают фиксироваться факты недофинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (МСП)», остаются актуальными вопросы по доступу малых предприятий и предпринимателей к госзакупкам и по бюджетной оплате за исполненные контракты.

Заместитель Генпрокурора потребовал от подчиненных активизировать работу по защите бизнеса и исключить факты незаконного преследования компаний и предпринимателей.

Теме защиты бизнеса и прав граждан была посвящена и сегодняшняя встреча высокопоставленных прокуроров с главой республики Рустамом Миннихановым. К сожалению, ни одной цитаты с этого мероприятия пресс-службы администрации раиса республики и прокуратуры не приводят, а на видеозаписи звук удален.

Теме защиты бизнеса и прав граждан была посвящена и сегодняшняя встреча высокопоставленных прокуроров с главой республики Рустамом Миннихановым. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

Сегодня же Шишкин в компании нового прокурора Татарстана Альберта Суяргулова посетил Казанский вертолетный завод, где пообщался с недавно назначенным гендиректором оборонного предприятия Николаем Яковлевым и с рядовыми работниками — на приеме граждан. Официальный релиз в этой части суховат — с руководством обсуждались «имеющиеся проблемы при реализации мер государственной поддержки» предприятия. Ну а рабочие жаловались на нарушения законов в сфере прав потребителей, кредитования, ЖКХ, а еще на неисполнение судебных решений. Заместитель Генпрокурора дал задание — тщательно проверить доводы десятка заявителей и принять меры реагирования для восстановления их прав, при наличии на то оснований.

Сегодня же Шишкин в компании нового прокурора Татарстана Альберта Суяргулова посетил Казанский вертолетный завод, где пообщался с недавно назначенным гендиректором оборонного предприятия Николаем Яковлевым и с рядовыми работниками — на приеме граждан. взято realnoevremya.ru с сайта прокуратуры РТ

Ожидается, что завтра такие же выездные приемы пройдут на челнинских предприятиях КАМАЗ и «Ремдизель», которые также в настоящее время выполняют оборонные заказы. Перед сотрудниками надзорного ведомства, в условиях СВО, поставлена задача — помогать бесперебойной работе оборонщиков, порой для этого приходится координировать решения и транспортных, и кадровых, и жилищных вопросов на местах, отмечают источники «Реального времени».

На рабочем совещании в аппарате прокуратуры РТ с участием Николая Шишкина обсудили результаты работы ведомства с республиканскими компаниями-должниками по зарплате. С начала года удалось погасить долги перед рабочими на 546 млн рублей. Также в плюс прокурорам республики прозвучала информация о сокращении числа обманутых дольщиков и отсутствии в текущем году пополнения в списке проблемных домов-долгостроев.

В то же время Шишкин заострил внимание на том, что принимаемые властями региона и прокурорами меры недостаточны для решения отдельных проблем в сфере обеспечения многодетных семей земельными участками с подъездными путями и коммуникациями, дефицита медицинских кадров и негативной практики постановки рецептов «на отстроченное обслуживание» в аптеках. Тут, по мнению VIP-проверяющего, нужна комплексная оценка ситуации.

Еще одна из стоящих перед прокурорами задач — пресечение злоупотреблений в секторе ЖКХ и на потребительском рынке, особенно фактов завышения цен на продукты, товары первой необходимости и лекарства.