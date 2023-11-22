Главный тренер хоккейного «Нефтехимика» продлил контракт с клубом еще на три года

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ХК «Нефтехимик»/YouTube.com

Главный тренер нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик» Олег Леонтьев продлил контракт с клубом еще на три года. Он останется у руля команды до 30 апреля 2027 года.

Леонтьев возглавил «волков» 1 мая 2021 года. Под его руководством татарстанские хоккеисты дважды подряд выходили в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина.

В этом сезоне «Нефтехимик» занимает восьмое место в Восточной конференции. В 33 матчах клуб набрал 33 очка.

скриншот realnoevremya.ru из видео ХК «Нефтехимик»/YouTube.com

Накануне нижнекамская команда дома обыграла ХК «Салават Юлаев» со счетом 3:2. Победу над башкирским клубом нижнекамцам принесли дубль Ильи Хохлова и три очка Булата Шафигуллина.

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Айрат Назипов