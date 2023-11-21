«Нефтехимик» обыграл «Салавата Юлаева»
Нижнекамский «Нефтехимик» дома обыграл «Салавата Юлаева» со счетом 3:2.
Победу над башкирским клубом нижнекамцам принесли дубль Ильи Хохлова и три очка Булата Шафигуллина.
19 ноября «Нефтехимик» уступил у себя дома омскому «Авангарду» в очередном туре чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 1:4 в пользу гостей.
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