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«Нефтехимик» обыграл «Салавата Юлаева»

21:59, 21.11.2023
«Нефтехимик» обыграл «Салавата Юлаева»
Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Нижнекамский «Нефтехимик» дома обыграл «Салавата Юлаева» со счетом 3:2.

Победу над башкирским клубом нижнекамцам принесли дубль Ильи Хохлова и три очка Булата Шафигуллина.

19 ноября «Нефтехимик» уступил у себя дома омскому «Авангарду» в очередном туре чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 1:4 в пользу гостей.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан
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