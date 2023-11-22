Из-за выезда на «встречку» с начала года в Казани погибли пять человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За первые 10 месяцев 2023 года из-за выезда на полосу встречного движения в нарушение ПДД в Казани произошло 38 ДТП. В результате аварий погибли 5 человек, еще 54 получили ранения, сообщили в ОГИБДД МВД России по городу.

В связи с этим в столице республики до 30 ноября пройдет рейд «Встречная полоса». В рамках него сотрудники ГИБДД будут пресекать нарушения, которые связаны с выездом на полосу встречного движения.

За последние сутки в Казани произошло 156 ДТП, в которых пострадали два человека.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

В январе водитель скорой помощи в Казани выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. В ДТП погибла 80-летняя женщина, которую медики доставляли в больницу. Также пострадали медицинский работник и еще одна пассажирка. По данному факту возбудили уголовное дело.

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Айрат Назипов