После ДТП с автобусом и скорой в Казани возбудили уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием кареты скорой помощи и пассажирского автобуса в Казани. Речь идет о ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в СК.

— По предварительным данным, автомобиль скорой помощи выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом №22. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сказал старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Как отметили следователи, в ДТП погибла 80-летняя женщина, которую медики доставляли в больницу. Также пострадали медицинский работник и еще одна пассажирка.

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Напомним, смертельная авария произошла сегодня в 12.05 на перекрестке улиц Академика Парина — Мавлютова. Сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства произошедшего.



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Айрат Назипов