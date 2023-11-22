Россиянам анонсировали возможные изменения в вопросах спецоперации и экономики после президентских выборов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

После выборов президента России в 2024 году могут последовать новые стратегические решения по вопросам специальной военной операции и экономики страны. Об этом говорится в докладе «XV рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», составленным холдингом «Минченко консалтинг».

— Контекст региональных выборов 2024 года предсказать сложнее, поскольку после проведения выборов президента в марте могут последовать новые стратегические решения, связанные как с проведением СВО, так и с экономической перестройкой, — передает текст документа URA.RU.

По мнению холдинга, на региональную политику до президентских выборов могут повлиять экономические и психологические факторы. Еще одним фактором стала лоббистская борьба губернаторов, что представляет собой возможность встроиться в федеральную кампанию со своей повесткой.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Выборы президента России запланированы на март 2024 года. Песков отмечал, что они пока не назначены, но «приближаются» и «в любом случае состоятся». Совет Федерации примет официальное решение уже в декабре этого года. СМИ сообщали, что Совет Федерации может 13 декабря объявить дату выборов президента России.

Ранее в Кремле уже заявляли, что не располагают информацией о старте президентской кампании Путина в ноябре. Дмитрий Песков добавил, что ему об этом ничего не известно.

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Айрат Назипов