Дата выборов президента России может стать известна уже в декабре

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Совет Федерации может объявить дату президентских выборов в России уже в декабре. Об этом рассказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов во время своего визита в Анкару.

— Выборы не объявлены. Объявляет выборы Совет Федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре. Ну и по Конституции, собственно, тоже, о чем недавно упоминал президент, — цитирует «РИА Новости» слова Климова.

Он напомнил, что после старта избирательной кампании следует «соответствующая процедура». Климов также заявил, что партия «Единая Россия» намерена участвовать в избирательной кампании:

— Поскольку Владимир Путин является основателем нашей партии [«Единой России». — прим. ред.] и нашим политическим лидером, разумеется, мы как партия Путина настроены соответствующим образом участвовать в избирательной кампании, — сказал парламентарий.



При этом Климов обратил внимание, что сам российский президент называл преждевременными вопросы о своем участии в выборах. Депутат резюмировал, что ему нечего больше добавить по этой теме.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента России из-за спецоперации или же провести их с одним кандидатом — действующим президентом Владимиром Путиным.

На этой неделе в Кремле заявили, что не располагают информацией о старте президентской кампании Путина в ноябре. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ему об этом ничего не известно.



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Илина Хакимова