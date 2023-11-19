«Нефтехимик» на своем льду проиграл омскому «Авангарду»

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Нижнекамский «Нефтехимик» уступил у себя дома омскому «Авангарду» в очередном туре чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 1:4 в пользу гостей.

Первыми в матче забили нижнекамцы, шайбу в ворота омичей отправил Владимир Брюквин. Однако же дальше забивали только хоккеисты «Авангарда». Счет равным сделал Владимир Ткачев, а вывел гостей вперед Игорь Мартынов. Третью шайбу у гостей забросил Дамир Шарипзянов, а финальную точку поставил Рид Буше.

После поражения от «Авангарда» у «Нефтехимика» все еще остается 31 набранное очко, и они продолжают занимать девятую строчку в КХЛ.

Два дня назад нижнекамцы у себя дома обыграли хабаровский «Амур». Поединок завершился разгромом 4:0.



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Александр Зарипов