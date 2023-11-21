Бастрыкину доложили о расследовании смертельного отравления жителей Астрахани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Глава СУ СК по Астраханской области Ибрагим Могушков доложил председателю СК России Александру Бастрыкину о расследовании отравления жителей Астрахани неизвестными веществами. Три человека погибли, сообщает RT.



Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу. Он потребовал ходатайствовать об изъятии дела по факту незаконного оборота наркотических средств из производства органов внутренних дел и провести тщательное расследование.

19 человек в Астрахани отравились наркотическими и психотропными препаратами. 17 человек остаются в городской больнице №3 с отравлением наркотическими веществами. Из них шестеро — в тяжелом состоянии, 11 пациентов средней степени тяжести находятся в общей палате.



В причастности к отравлению людей наркотиками в Астрахани подозревают трех иностранцев — граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

После отравления наркотиками 20 ноября возбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 228.1 УК России).

21 ноября были возбуждены уголовные дела по факту смертельного отравления трех человек наркотиками: двух девушек 2004 года рождения и мужчины 1994 года рождения.

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Маргарита Головатенко