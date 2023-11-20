Трех иностранцев задержали по делу об отравлении наркотиками в Астрахани
В причастности к отравлению людей наркотиками в Астрахани подозревают трех иностранцев, сообщает RT.
— Трое граждан республик Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан задержаны полицейскими в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань, — сказано в заявлении полиции.
19 человек в Астрахани госпитализировали с отравлением наркотическими и психотропными препаратами. 17 человек остаются в городской больнице №3 с отравлениями наркотическими веществами. Из них шестеро — в тяжелом состоянии, 11 пациентов средней степени тяжести находятся в общей палате.
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