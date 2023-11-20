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Трех иностранцев задержали по делу об отравлении наркотиками в Астрахани

21:21, 20.11.2023 2
Трех иностранцев задержали по делу об отравлении наркотиками в Астрахани
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В причастности к отравлению людей наркотиками в Астрахани подозревают трех иностранцев, сообщает RT.

— Трое граждан республик Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан задержаны полицейскими в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань, — сказано в заявлении полиции.

19 человек в Астрахани госпитализировали с отравлением наркотическими и психотропными препаратами. 17 человек остаются в городской больнице №3 с отравлениями наркотическими веществами. Из них шестеро — в тяжелом состоянии, 11 пациентов средней степени тяжести находятся в общей палате.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    Когда это кончится ? Из страны устроили притон для дикарей и наркоторговцев.
    Даешь визовый режим и границу на замок !
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  • Анонимно 21 ноя
    Трое граждан республик Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан задержаны полицейскими..." Опять преступная деятельность мигрантов. Границу пора закрывать. Фины правильно сделали у себя.
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