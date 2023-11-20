После отравления 19 человек наркотиками в Астрахани возбудили уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Астраханской области после отравления наркотиками возбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 228.1 УК России), сообщает RT.



Прокурор Астраханской области Сергей Фрост поставил на контроль расследование дела о торговле наркотиками.

19 человек в Астрахани отравились наркотическими и психотропными препаратами. 17 человек остаются в городской больнице №3 с отравлением наркотическими веществами. Из них шестеро — в тяжелом состоянии, 11 пациентов средней степени тяжести находятся в общей палате.

В причастности к отравлению людей наркотиками в Астрахани подозревают трех иностранцев — граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

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Маргарита Головатенко