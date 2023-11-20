В Астрахани 19 человек отравились наркотическими и психотропными препаратами

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С отравлением наркотическими и психотропными препаратами в Астрахани госпитализировали 19 человек, сообщили в региональном Минздраве.



— На фоне лечения состояние большинства пациентов улучшилось. Два пациента выписаны в удовлетворительном состоянии, — приводит сообщение RT.

Остальные 17 человек остаются в городской больнице №3 с отравлениями наркотическими веществами. Из них шестеро — в тяжелом состоянии, 11 пациентов средней степени тяжести находятся в общей палате.

В июне этого года в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) произошло массовое отравление напитком «Мистер Сидр». В России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного напитка. В июле сообщалось, что число погибших от отравления напитком выросло до 46 человек, пострадал еще 61 человек.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение требований к производству пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

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Маргарита Головатенко