Работодатели в Татарстане стали чаще искать сборщиков и комплектовщиков товаров

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последние 30 дней спрос на упаковщиков и комплектовщиков заказов в Татарстане увеличился на 83% по сравнению с сентябрем. Всего предприниматели открыли более 1,3 тысячи вакансий для таких специалистов, выяснили аналитики HeadHunter.

По востребованности сборщиков и комплектовщиков Татарстан занимает седьмое место в России и второе в Поволжье. Лидером по количеству открытых рабочих мест в ПФО стала Самарская область: там было опубликовано более 1,5 тысячи вакансий.

Предлагаемый доход таких работников в преддверии новогодних праздников также вырос. Сейчас в Татарстане сборщики и сортировщики товаров и подарков могут рассчитывать на доход от 41,8 тысячи до 82,7 тысячи рублей, тогда как в январе компании были готовы выплачивать от 41,6 до 70 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом в республике наблюдается нехватка таких специалистов, отмечают аналитики. На одно предложение о работе приходится лишь 2,5 резюме, тогда как в норме этот показатель должен составлять от четырех до восьми резюме.

Напомним, спрос на курьеров в России по итогам первых десяти месяцев этого года увеличился в 3,1 раза. В октябре, перед началом сезона распродаж, сотрудники службы доставки стали требоваться работодателям на 34% чаще, чем в сентябре.

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Галия Гарифуллина