«Вам не удастся сломить эту страну, она будет жить»: президент Сербии высказался о бомбардировках Югославии

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на слова посла США в Белграде Кристофера Хилла, который выразил надежду, что «сербы забудут свою обиду» на агрессию НАТО. Его слова приводит ТАСС.

— Наше обязательство — попытаться простить. А забыть (агрессию НАТО, — прим. ред.) мы сможем только тогда, когда нас не станет. Вам не удастся сломить эту страну, она будет жить, — сказал он во время траурных мероприятий, посвященных 24-й годовщине агрессии НАТО против Югославии.

Фото: ru.wikipedia.org

Бомбардировки Югославии начались 24 марта 1999 года и продолжались 78 дней. За время операции авиация стран североатлантического альянса совершила 38 тысяч боевых вылетов.

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Айрат Назипов