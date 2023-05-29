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Силы контингента НАТО напали на сербов в Косово

18:40, 29.05.2023
Силы контингента НАТО напали на сербов в Косово
Фото: commons.wikimedia.org/Allions

Международные силы под руководством НАТО (KFOR) напали на сербов в Косово. Об этом пишет RT.

Отмечается, что столкновение произошло между солдатами KFOR и сербами во время акции протеста граждан перед зданием муниципалитета Звечан.

По данным СМИ, некоторые протестующие получили ранения в результате нападения силовиков KFOR, которые используют шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Фото: commons.wikimedia.org/Gmihail at Serbian Wikipedia

На прошлой неделе президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово. Войска выдвинулись на административную линию с Косово и Метохией. Вучич пошел на такой шаг из-за полиции Косово, которая применила насилие в отношении сербского народа.

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Айрат Назипов
Происшествия

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