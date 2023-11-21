Курс доллара впервые с 30 июня опустился ниже 88 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Курс доллара на Московской бирже обновил минимумы с 30 июня и опускался ниже 88 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, около 07.10 мск доллар снижался до 87,92 рубля — на 0,54%.

Однако позже доллар замедлил падение. К 08.49 мск он торговался на уровне 88,07 рубля. В это время курс евро оставался на уровне 96,46 рубля, теряя 0,2%, а юань рос на 0,06%, до 12,325 рубля.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Утром евро, как и доллар, впервые с 30 июня торговался ниже 96 рублей — по данным на 07.00 евро снижался на 0,97% до 95,76 рубля.

На прошлой неделе российская валюта попыталась вернуться к значениям четырехмесячной давности. Американский доллар в моменте опускался до 88,90 рубля и даже до 88,57 рубля за единицу. В пятницу, 17 ноября, торги на Московской фондовой бирже закрылись на уровне $1/90 RUB. Таким образом, со времен рекордно высокого курса, зафиксированного 6 октября, когда курс пары USD/RUB составлял $1/100,41 RUB, российская валюта отыграла 9,55%. Однако финансовые аналитики прогнозируют резкий взлет «американца» после президентских выборов в России в марте 2024 года.

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Илина Хакимова