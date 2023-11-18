Александр Потавин: «Курс рубля обречен на ослабление»

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

На уходящей неделе российская валюта попыталась вернуться к значениям четырехмесячной давности. Американский доллар в моменте опускался до 88,90 рубля и даже до 88,57 рубля за единицу. Впрочем, часть отыгранного рубль к концу недели растерял. В пятницу, 17 ноября, торги на Московской фондовой бирже закрылись на уровне $1/90 RUB. Таким образом, со времен рекордно высокого курса, зафиксированного 6 октября, когда курс пары USD/RUB составлял $1/100,41 RUB, российская валюта отыграла 9,55%. Однако финансовые аналитики прогнозируют резкий взлет «американца» после президентских выборов в России в марте 2024 года.

— Стоит признать, что усилия российских властей по стабилизации ситуации на валютном рынке уже привели к нужным результатам. Поэтому наш ожидаемый торговый диапазон по паре USD/RUB до конца года — 88—95 руб. Ситуация с крепким курсом рубля, видимо, сохранится вплоть до президентских выборов в марте 2024 года, а потом сильный рубль станет помехой в части наполнения доходов госбюджета и Указ о репатриации валютной выручки не станут продлять, что в свою очередь приведет к ослаблению российской валюты во второй половине 2024 года, — считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Страшилки» сильного рубля

Эксперт напомнил, что сам Центробанк РФ, который в настоящее время придерживается жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) и всеми силами старается поддержать рубль, полтора года назад заявлял, что сильный курс национальной валюты мешает экспортерам.

— Падает выручка, сокращается производство, что в свою очередь негативно влияет на смежные сферы (транспорт, торговлю, финансы). Считается, что более крепкий рубль снижает конкурентоспособность российской продукции на мировых рынках в сегменте добычи полезных ископаемых, химического и металлургического производства. Однако зависимость здесь не прямая, поскольку основная масса экспортных контрактов заключается не в рублях, а иностранной валюте. В обзоре Центрального банка было указано, что для экспортируемых высокотехнологичных нишевых товаров проблемы из-за крепкого рубля возникают почти мгновенно, из-за чего впоследствии могут быть свернуты даже относительно современные и успешные производства, — припомнил Потавин обзор регулятора.

Также крепкий рубль, продолжает аналитик, создает риски для предприятий сельского хозяйства, поскольку сокращает рентабельность поставок на зарубежные рынки. В такой ситуации начинают снижаться и обороты в транспортной отрасли, поскольку значительную долю грузопотока обеспечивают перевозки товаров за границу.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов также считает, что «доллару позволят опять подрасти».

— Главное, чтобы к марту (будущего года, — прим. ред.) он стоил заметно ниже 100 рублей, — подчеркнул эксперт. Аналитик не исключил, что и срок продажи выручки будет сокращен. Напомним, что сейчас в указе президента РФ значится полугодовой период. — Курс еще не на тех уровнях, чтобы это как-то мешало бюджету. Если теоретически удастся добиться значений доллара ниже 75 рублей, на которых он стоял до 2022 г., тогда уже могут звучать призывы, что операцию по укреплению рубля пора прекращать. В принципе, даже 80 рублей за «американца» сегодня уже будут восприняты как победа над американской валютой, — говорит Емельянов.

Все идет по плану

Тем не менее, по оценкам финансового аналитика, в настоящее время курс американской валюты «в рынке».

— Если смотреть большие циклы и колебания валютных пар, делая поправку на инфляцию рубля, то доллар должен колебаться сейчас вблизи 92. В нормальной ситуации диапазон таких колебаний составляет +/- пару рублей. То есть коридор 88—94 выглядит фундаментально адекватным. И с учетом накопленной за годы инфляции, и относительно валютных курсов соседних стран, — считает Емельянов.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Впрочем, по его словам, есть и непрогнозируемые моменты.

— Сейчас также много нестандартных факторов, в том числе рекордные в современной истории страны расходы. И фраза «должен стоить» не совсем подходит. В обычное время — 92. Для сбалансированного бюджета это тоже нормальная цифра. Компании-экспортеры также вполне будут довольны. Но в нынешних условиях, учитывая измененные каналы ввода валютной выручки, доллар может быстро и надолго подняться гораздо выше, — прогнозирует эксперт.

Аналитики сходятся во мнении, что в данный момент перед Центробанком стоит задача сдержать «американца» до весны будущего года, а поэтому ждать снижения ключевой ставки на предстоящем заседании регулятора 15 декабря не приходится. В минувшую среду председатель Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила позицию ЦБ РФ, заявив, что годовая инфляция в стране в настоящее время превышает 7%. Напомним, что цель регулятора — снизить ее до 4% к концу 2024 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Инвестпроекты на паузе

Однако не все смогут пережить ужесточение ДКП, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Ранее она предупреждала, что «для отраслей, зависимых от рыночного кредитования, наступит монетарная зима».

«Резко сожмется рыночное кредитование потребительских кредитов, рыночной (нельготной) ипотеки, части корпоративных кредитов (особенно инвестиционных). Перенос процентного риска на корпоративных клиентов (более 40% портфеля выдано по плавающей ставке), если пока и не сказывается на способности компаний обслуживать долг за счет буфера прибыли и общей благоприятной ситуации в экономике, в будущем может привести к росту числа корпоративных дефолтов и реструктуризаций, — перечисляла эксперт.



Генеральный директор Союза производителей молока Татарстана (Татмолсоюз) Денис Пирогов подтвердил «Реальному времени», что это действительно так.

— Все за голову хватаются, потому что все инвестпроекты на паузе. Как можно при такой ставке что-то делать, что-то строить? Окупаемость той же самой фермы минимум 8-9 лет. Это огромные инвестиции, и при такой ставке это невозможно. Хорошо, что еще субсидии есть на строительство, на реконструкцию. Если их удастся сохранить, то хоть какая-то будет поддержка. Рост ставки тянет за собой и другие моменты — обеспечительные вещи для получения кредитов. Их тоже становится сложнее получить, — говорит глава (Татмолсоюза).

Галия Шакирова