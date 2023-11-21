В Татарстане отец незаконно вывез ребенка за пределы России — Бастрыкин взял дело на контроль

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения прав малолетнего ребенка в Татарстане, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации СКР, в соцмедиа появилась информация о том, что в Татарстане отец незаконно вывез сына за пределы России.

Помимо этого, в настоящее время, уточняют в Следкоме, есть решение суда, определяющее место жительство ребенка с матерью. Татарстанские следователи уже начали доследственную проверку.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад по организованной проверке.

В начале ноября глава СКР взял на контроль проверку по факту совершения противоправных действий в отношении женщины и ее детей в Татарстане. Как сообщалось, жительница в эфире ток-шоу заявила, что ее в 16-летнем возрасте изнасиловал мужчина. Впоследствии он стал отцом ее пятерых детей, которых истязал.

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Илина Хакимова