Вероника Кудерметова сыграет на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Третья ракетка России в женском одиночном разряде и уроженка Казани Вероника Кудерметова, а также третья ракетка в мужском — Карен Хачанов выступят на выставочном теннисном турнире, который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что теннисисты, которые сыграют на турнире, будут разбиты на две команды — «Львы» и «Сфинксы». Хачанов получил первый номер посева в команде «Львов», а Кудерметова — в команде «Сфинксов».

Организаторы турнира ранее сообщили, что за «Львов» также сыграют россияне Анастасия Потапова, Александр Шевченко, представительница Болгарии Виктория Томова и серб Ласло Дьере. В составе «Сфинксов» выступят россиянка Диана Шнайдер и Душан Лайович из Сербии.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В конце прошлого месяца Вероника Кудерметова в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей победила на турнире WTA Elite Trophy в китайском Чжухае. Его призовой фонд превышал $2,4 миллиона.

В финале они обыграли японку Мию Като и представительницу Индонезии Алдилу Сутьяди со счетом 6:3, 6:3. Кудерметова и Хаддад-Майя были посеяны на турнире под первым номером, их соперницы — под вторым. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.

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Максим Кокунин