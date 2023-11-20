За 9 месяцев 2023 года малый и средний бизнес пополнил бюджет Казани на 6 млрд рублей

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

За девять месяцев текущего года малый и средний бизнес Казани пополнил городской бюджет на 6 млрд рублей. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал замруководителя казанского исполкома Ильдар Шакиров.

— Сумма налогов, поступивших от сектора МСП в городскую казну только за 9 месяцев текущего года, превысила 6 млрд рублей — это практически половина от всех налоговых поступлений городского бюджета, — сказал он.

По словам Шакирова, в настоящее время более 101,2 тысячи жителей столицы Татарстана оформили самозанятость. Поддержку им оказывают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Ранее «Реальное время» писало, что в 2023 году в Казани число предпринимателей увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом.

Абсолютное большинство предпринимателей (75%) ведет дело в одиночку.

Только 7% бизнесменов ведут дело с другом, еще 6% — со знакомым-партнером, почти столько же с супругом и 4% — с другими родственниками. Интересно, что больше всего одиночек-бизнесменов среди бьюти-мастеров (87%) и репетиторов (86%), меньше всего — среди клинеров (54%) и мастеров по ремонту и отделке помещений (59%).

В сентябре Татарстан вошел в топ-10 в рейтинге российских регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес. Доля населения, вовлеченного в малый и средний бизнес, включая ИП, по состоянию на июль 2023 года в республике составила 43,6%. Это 882,8 тысячи местных жителей. За год их стало больше на 8,1%.

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Максим Кокунин