Татарстан занял десятое место в рейтинге вовлеченности населения в МСП

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстан вошел в топ-10 в рейтинге российских регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

Согласно данным аналитиков, доля населения, вовлеченного в малый и средний бизнес, включая ИП, по состоянию на июль 2023 года, в республике составила 43,6%. Это 882,8 тысячи местных жителей. За год их стало больше на 8,1%. При этом в общероссийских значениях татарстанские бизнесмены занимают 2,95%.

Лидером рейтинга является Москва. Также в тройку лидеров вошли Санкт-Петербург и Новосибирская область. В каждом из этих регионов на предприятиях МСБ работает более 50% от общей численности занятых в экономике.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уровень развития малого и среднего бизнеса, а также степень вовлеченности населения в эту сферу зависит от нескольких факторов. Например, речь идет о развитии инфраструктуры и рынка труда, социально-экономической ситуации в регионе, доступности заемных средств, природно-климатическом факторе и так далее.

Затраты на нацпроект по развитию малого и среднего бизнеса в России на ближайшие 6 лет оценили в общей сложности в 713 млрд рублей. В 2024 году расходы на нацпроект могут составить чуть менее 80 млрд рублей, но предполагается, что ежегодно бюджет нацпроекта будет прирастать. В 2030 году поддержка обойдется уже в 124 млрд рублей.



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Айрат Назипов